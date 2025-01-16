Вайсфельд о 5-матчевой победной серии «Авангарда»: «Буше более авторитетный, чем Звягин. Игроки его больше боятся»
Леонид Вайсфельд оценил 5-матчевую победную серию «Авангарда» в КХЛ.
«Ситуация в «Авангарде» похожа на то, что происходит в «Куньлуне». Там очень неплохой состав, но команда в первой части сезона играла значительно ниже возможностей собранных в ней хоккеистов.
На этом этапе Буше удалось организовать людей. Система была и у Звягина, но ему не удалось достучаться до команды. Судя по всему, Буше более авторитетный, игроки его больше боятся», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ВсеПроСпорт»
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