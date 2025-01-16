Перри о Драйзайтле: «Однажды он сказал, что он художник, и это правда. Эта мысль никогда меня не покинет»

Кори Перри охарактеризовал игру Леона Драйзайтля.

Немецкий нападающий «Эдмонтона» набрал 64 (31+33) очка в текущем сезоне НХЛ и занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Однажды он сказал мне, что он художник, и я никогда эта мысль никогда меня не покинет.

Я всегда буду помнить это, и это правда. Он настоящий художник и терпеливо обращается с шайбой, а некоторые парни не могут этого делать», – сказал форвард «Эдмонтона» Перри.