Макдэвид разделил 1-е место в истории «Эдмонтона» по победным голам (72). Столько же шайб у Гленна Андерсона

Коннор Макдэвид разделил лидерство в истории «Эдмонтона» по победным голам.

«Ойлерс» обыграли «Лос-Анджелес» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Капитан канадской команды Коннор Макдэвид забил гол во втором периоде игры – эта шайба в результате стала победной для «Эдмонтона ».

Это 72-й победный гол для Макдэвида. По их числу он разделил первую строчку в истории клуба с Гленном Андерсоном .

Леон Драйзайтль забил 70 победных голов, в активе Уэйна Гретцки их 61.

Макдэвид набрал 59 (17+42) очков в 40 матчах текущего чемпионата НХЛ.