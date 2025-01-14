Макдэвид разделил 1-е место в истории «Эдмонтона» по победным голам (72). Столько же шайб у Гленна Андерсона
Коннор Макдэвид разделил лидерство в истории «Эдмонтона» по победным голам.
«Ойлерс» обыграли «Лос-Анджелес» (1:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Капитан канадской команды Коннор Макдэвид забил гол во втором периоде игры – эта шайба в результате стала победной для «Эдмонтона».
Это 72-й победный гол для Макдэвида. По их числу он разделил первую строчку в истории клуба с Гленном Андерсоном.
Леон Драйзайтль забил 70 победных голов, в активе Уэйна Гретцки их 61.
Макдэвид набрал 59 (17+42) очков в 40 матчах текущего чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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