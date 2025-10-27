Селебрини с 5+5 в 4 матчах признан первой звездой недели в НХЛ, Кули с 5+3 – второй, Джек Хьюз с 5+1 – третьей
Макклин Селебрини признан первой звездой недели в НХЛ.
На прошлой неделе нападающий «Сан-Хосе» провел 4 матча, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В игре с «Рейнджерс» (6:5 ОТ) 19-летний хоккеист отметился 3 шайбами и 2 передачами.
Второй звездой недели стал Логан Кули из «Юты» – на его счету 8 (5+3) очков в 4 играх. В матче с «Сент-Луисом» (7:4) он сделал хет-трик.
Третьим лучшим игроком недели был признан Джек Хьюз из «Нью-Джерси», набравший 6 (5+1) очков в 4 матчах недели. В игре с «Торонто» (5:2) он забросил три шайбы.
