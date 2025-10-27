Ротенберг поздравил саксофониста Бутмана с днем рождения: «Джаз и хоккей во многом близки друг другу – и там, и там важны ритм, импровизация, эмоции и командное чувство»

Роман Ротенберг поздравил Игоря Бутмана с днем рождения.

Российскому саксофонисту, народному артисту РФ исполнилось 64 года.

«Поздравляю Игоря Бутмана с днем рождения!

Игорь Михайлович – выдающийся музыкант, саксофонист мирового уровня, композитор и одна из главных фигур в истории российского джаза. Его талант, энергия и преданность искусству вдохновляют миллионы людей и делают его имя по-настоящему легендарным.

Особенно хочется отметить его любовь к хоккею. Игорь Михайлович неизменно поддерживает наш вид спорта, участвует в благотворительных матчах, помогает развивать и популяризировать хоккей в России.

Джаз и хоккей во многом близки друг другу – и там, и там важны ритм, импровизация, эмоции и командное чувство. Игорь Михайлович блестяще сочетает эти качества в жизни и творчестве.

От души желаю крепкого здоровья, вдохновения, радости и новых творческих побед!» – написал член совета директоров «Динамо ».

Ротенберг выложил фото с Бутманом на льду в свитерах с надписью «Армия России»: «А что, если хоккеисты будут получать музыкальное образование, как это сделал Игорь Михайлович?»