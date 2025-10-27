«Спартак» получит 70 млн рублей от СКА за Савикова («СЭ»)

Названы детали сделки по Егору Савикову.

Сегодня 22-летний защитник перешел из «Спартака » в СКА в обмен на денежную компенсацию, права на 23-летнего форварда Марата Хуснутдинова , а также 17-летнего нападающего Максима Сельдемирова.

По информации «Спорт-Экспресса», в рамках этой сделки московский клуб получит 70 миллионов рублей. Отмечается, что контракт Савикова со СКА будет подписан в ближайшее время.

Савиков не провел ни одного матча в этом сезоне, поскольку ранее не соглашался подписать контракт со «Спартаком». Сообщалось, что ему предлагали 8-9 млн рублей в год по новому соглашению.