«Спартак» получит 70 млн рублей от СКА за Савикова («СЭ»)
Названы детали сделки по Егору Савикову.
Сегодня 22-летний защитник перешел из «Спартака» в СКА в обмен на денежную компенсацию, права на 23-летнего форварда Марата Хуснутдинова, а также 17-летнего нападающего Максима Сельдемирова.
По информации «Спорт-Экспресса», в рамках этой сделки московский клуб получит 70 миллионов рублей. Отмечается, что контракт Савикова со СКА будет подписан в ближайшее время.
Савиков не провел ни одного матча в этом сезоне, поскольку ранее не соглашался подписать контракт со «Спартаком». Сообщалось, что ему предлагали 8-9 млн рублей в год по новому соглашению.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
