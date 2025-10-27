Разин о 4:1 с «Авангардом»: «Металлург» выиграл уверенно, солидно провел игру. Хорошая игра в обороне, хороший контроль шайбы, хорошее большинство»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги игры с «Авангардом».

Клуб из Магнитогорска выиграл матч FONBET КХЛ со счетом 4:1.

– Мы хорошо провели игру, солидно. Хорошая игра в обороне, хороший контроль шайбы, хорошее большинство. Сделали единственную ошибку в меньшинстве, когда пропустили атаку с ходу. А если вспоминать, то у «Авангарда » был хороший момент при счете 0:0, когда Смолин нас подтащил. А так в остальном мы выиграли уверенно.

– Вы пропустили много от «Нефтехимика» в двух матчах. Сегодня кардинально меняли что‑то в обороне?

– Нет, мы разобрали соперника как обычно. Но на такие матчи не надо настраивать ребят, соперник у нас серьезный. Ребята и сами на такие игры хорошо настраиваются.

– Вас особенно порадовало, когда команда забила еще и в меньшинстве?

– Любые голы радуют. Но в меньшинстве тоже, тем более он оказался победным.

– Был ли этот гол Никиты Короткова домашней заготовкой?

– Заготовки обычно заготавливаются, когда команда владеет шайбой. А здесь была чистая импровизация, – сказал Разин .