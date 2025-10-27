Ги Буше об 1:4 от «Металлурга»: «Когда столько удалений, ты сам себе ломаешь игру. В равных составах «Авангард» владел инициативой»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о поражении от «Металлурга».

Омский клуб проиграл матч регулярного сезона FONBET КХЛ со счетом 1:4.

– Мы хотели провести сильно первый период, и у нас это получилось. Хотели забить первыми, но упустили свои возможности. Вместо этого пропустили сами. Там была простая ошибка в зоне защиты, которой мы легко могли избежать. К сожалению, сами начали уступать в счете.

Ребята очень усердно старались, много работали, серьезно выкладывались. Они хотели показать качественную игру. И в равных ситуациях мы действовали лучше, перебросали соперника. Мы были лучше на вбрасываниях, у нас 71% выигрыша на точке. И по силовым приемам мы были хороши. То есть статистика действительно в нашу пользу.

Но слишком много удалений. Нельзя такого допускать. Если удаления – это результат силовой борьбы и хорошей агрессии, то это одно дело. Но сегодня было слишком много удалений за необдуманные действия с клюшками. Такого допускать нельзя, потому что соперник здорово действует в большинстве. Если будешь давать им возможность часто играть в большинстве, то конечно, они этим воспользуются.

И подкосило то, что мы играли «3 на 5», там идет очень энергозатратный хоккей. И были определенные ошибки с нашей стороны, когда мы действовали в большинстве. Мы допускали потери, слишком много ошибок и неточностей, брака, и удалялись сегодня тоже много.

– Были показательными два момента, когда Коротков забросил вам в меньшинстве и Прохоркин не забил буллит. Показывает ли это, что сегодня ваша система не сработала?

– Было бы здорово реализовать этот штрафной бросок. Но тут шансы могут быть равными, тем более когда пытаешься забросить классному вратарю. Попытку исполнял Прохоркин, у него где‑то 30% реализация на буллитах. Это хорошо, но теперь не получилось.

А их гол в меньшинстве – там была ошибка, которую не стоило допускать. Это обидный гол в наши ворота. Но и такое случается. И когда столько удалений, то ты сам себе ломаешь игру. Потому что в равных составах мы владели инициативой. Но когда тебе все время приходится играть в меньшинстве, то ход матча меняется, и инициатива переходит к сопернику, и ты сам себе создаешь проблемы, – сказал Буше .