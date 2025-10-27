  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ги Буше об 1:4 от «Металлурга»: «Когда столько удалений, ты сам себе ломаешь игру. В равных составах «Авангард» владел инициативой»
5

Ги Буше об 1:4 от «Металлурга»: «Когда столько удалений, ты сам себе ломаешь игру. В равных составах «Авангард» владел инициативой»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о поражении от «Металлурга».

Омский клуб проиграл матч регулярного сезона FONBET КХЛ со счетом 1:4. 

– Мы хотели провести сильно первый период, и у нас это получилось. Хотели забить первыми, но упустили свои возможности. Вместо этого пропустили сами. Там была простая ошибка в зоне защиты, которой мы легко могли избежать. К сожалению, сами начали уступать в счете.

Ребята очень усердно старались, много работали, серьезно выкладывались. Они хотели показать качественную игру. И в равных ситуациях мы действовали лучше, перебросали соперника. Мы были лучше на вбрасываниях, у нас 71% выигрыша на точке. И по силовым приемам мы были хороши. То есть статистика действительно в нашу пользу.

Но слишком много удалений. Нельзя такого допускать. Если удаления – это результат силовой борьбы и хорошей агрессии, то это одно дело. Но сегодня было слишком много удалений за необдуманные действия с клюшками. Такого допускать нельзя, потому что соперник здорово действует в большинстве. Если будешь давать им возможность часто играть в большинстве, то конечно, они этим воспользуются.

И подкосило то, что мы играли «3 на 5», там идет очень энергозатратный хоккей. И были определенные ошибки с нашей стороны, когда мы действовали в большинстве. Мы допускали потери, слишком много ошибок и неточностей, брака, и удалялись сегодня тоже много.

– Были показательными два момента, когда Коротков забросил вам в меньшинстве и Прохоркин не забил буллит. Показывает ли это, что сегодня ваша система не сработала?

– Было бы здорово реализовать этот штрафной бросок. Но тут шансы могут быть равными, тем более когда пытаешься забросить классному вратарю. Попытку исполнял Прохоркин, у него где‑то 30% реализация на буллитах. Это хорошо, но теперь не получилось.

А их гол в меньшинстве – там была ошибка, которую не стоило допускать. Это обидный гол в наши ворота. Но и такое случается. И когда столько удалений, то ты сам себе ломаешь игру. Потому что в равных составах мы владели инициативой. Но когда тебе все время приходится играть в меньшинстве, то ход матча меняется, и инициатива переходит к сопернику, и ты сам себе создаешь проблемы, – сказал Буше

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoГи Буше
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoАвангард
logoНиколай Прохоркин
logoНикита Коротков
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Селебрини с 5+5 в 4 матчах признан первой звездой недели в НХЛ, Кули с 5+3 – второй, Джек Хьюз с 5+1 – третьей
12 минут назад
КХЛ. «Авангард» уступил «Металлургу», «Ак Барс» против «Адмирала», «Нефтехимик» играет с «Барысом»
26 минут назадLive
«Салават Юлаев» и Ремпал подписали контракт до конца сезона
28 минут назад
Стяг с фамилией Сушинского подняли под своды арены «Авангарда»
42 минуты назадФото
«Спартак» получит 70 млн рублей от СКА за Савикова («СЭ»)
сегодня, 17:07
Гол лицом забил форвард «Ак Барса» Кателевский – «Адмиралу»
сегодня, 16:39Видео
Как Овечкин стал самым ценным брендом русского спорта
сегодня, 16:30Спецпроект
Ротенберг поздравил саксофониста Бутмана с днем рождения: «Джаз и хоккей во многом близки друг другу – и там, и там важны ритм, импровизация, эмоции и командное чувство»
сегодня, 16:08
У «Авангарда» 3 поражения в 4 последних матчах после 1:4 от «Металлурга». Команда Буше идет 4-й на Востоке
сегодня, 15:56
НХЛ. «Питтсбург» примет «Сент-Луис», «Оттава» против «Бостона»
сегодня, 15:35
Ко всем новостям
Последние новости
Маршанд пропустит матч «Флориды» с «Анахаймом» из-за похорон члена семьи
сегодня, 16:52
«Торпедо» объявило о партнерстве с Яндекс Про и приурочило матч с «Автомобилистом» ко Дню водителя
сегодня, 16:48Фото
Разин о 4:1 с «Авангардом»: «Металлург» выиграл уверенно, солидно провел игру. Хорошая игра в обороне, хороший контроль шайбы, хорошее большинство»
сегодня, 16:30
Отец Илона Маска о визите в Россию: «Больше всего поразили люди и культура. Русские были очень добры ко мне»
сегодня, 16:20
Вячеслав Фетисов: «Русская пятерка» серьезным образом повлияла на стиль НХЛ. Для меня и Ларионова это была возможность вернуть тот хоккей, в котором мы выросли»
сегодня, 15:24
Лисон подписал контракт с «Вашингтоном» на 775 тысяч долларов. Форвард играл за «Кэпиталс» в сезоне-2021/22
сегодня, 14:55
Вячеслав Козлов о «Русской пятерке»: «Для Северной Америки было в диковинку, что мы не вбрасывали шайбу в чужую зону, а входили с контролем»
сегодня, 13:45
В Омске появилась хоккейная коробка имени Сушинского, экс-форвард «Авангарда» ее посетил. В городе планируется открыть 35 бесплатных коробок с теплыми раздевалками
сегодня, 12:49Видео
Гендиректор «Авангарда» о сезоне: «Много новых игроков, нужна притирка. Вижу по тренерскому штабу, что идет плановая работа, и даже когда результаты не очень, они знают, как выходить из этого»
сегодня, 12:40
Генменеджер Канады о шансах Селебрини попасть на ОИ-2026: «Молодой хоккеист должен совершенствовать резюме посредством стабильной игры. Опытный игрок уже сделал это»
сегодня, 12:11