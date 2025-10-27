Савиков заработает 43 млн рублей за 3 года по контракту со СКА (Metaratings)
Егор Савиков заработает 43 миллиона рублей в СКА.
Сегодня 22-летний защитник перешел из «Спартака» в СКА в обмен на денежную компенсацию, права на 23-летнего форварда Марата Хуснутдинова, а также 17-летнего нападающего Максима Сельдемирова. Сообщалось, что москвичи получат 70 миллионов рублей.
По информации Metaratings.ru, за первый сезон в петербургском клубе Савиков заработает 10 млн рублей, за второй – 15 млн, а за третий – 18 млн.
Савиков не провел ни одного матча в этом сезоне, поскольку ранее не соглашался подписать контракт со «Спартаком». Сообщалось, что ему предлагали 8-9 млн рублей в год по новому соглашению.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
