0

Савиков заработает 43 млн рублей за 3 года по контракту со СКА (Metaratings)

Егор Савиков заработает 43 миллиона рублей в СКА.

Сегодня 22-летний защитник перешел из «Спартака» в СКА в обмен на денежную компенсацию, права на 23-летнего форварда Марата Хуснутдинова, а также 17-летнего нападающего Максима Сельдемирова. Сообщалось, что москвичи получат 70 миллионов рублей. 

По информации Metaratings.ru, за первый сезон в петербургском клубе Савиков заработает 10 млн рублей, за второй – 15 млн, а за третий – 18 млн. 

Савиков не провел ни одного матча в этом сезоне, поскольку ранее не соглашался подписать контракт со «Спартаком». Сообщалось, что ему предлагали 8-9 млн рублей в год по новому соглашению.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
деньги
logoСКА
logoКХЛ
logoЕгор Савиков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» примет «Сент-Луис», «Оттава» против «Бостона»
8 минут назад
Мама Гракуна о помощи хоккеиста в спасении Андрея Мостового от похитителей: «Саша за секунду оценил ситуацию и оттолкнул их. Физически, морально подавил, можно сказать, отправил в нокдаун»
15 минут назад
Новый хоккейный тест на Спортсе»: сравниваем отцов и детей
18 минут назадТесты и игры
Кузнецов не набрал очков в 3-й игре подряд. Он стал 12-м форвардом «Металлурга» по игровому времени в матче с «Авангардом»
43 минуты назад
«Ак Барс» выиграл 10 матчей подряд и идет 2-м на Востоке. У «Адмирала» 4 поражения кряду
сегодня, 18:34
КХЛ. «Авангард» уступил «Металлургу», «Ак Барс» обыграл «Адмирал», «Нефтехимик» победил «Барыс»
сегодня, 18:30
Селебрини с 5+5 в 4 матчах признан первой звездой недели в НХЛ, Кули с 5+3 – второй, Джек Хьюз с 5+1 – третьей
сегодня, 18:03
«Салават Юлаев» и Ремпал подписали контракт до конца сезона
сегодня, 17:47
Стяг с фамилией Сушинского подняли под своды арены «Авангарда»
сегодня, 17:33Фото
«Спартак» получит 70 млн рублей от СКА за Савикова («СЭ»)
сегодня, 17:07
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин о 3:2 с «Барысом»: «Ошибка в 3-м периоде дала кислород противнику, игра превратилась в битву за победу. Пришлось отбиваться, пластаться. Ребята молодцы, самоотверженно сыграли»
4 минуты назад
Кравец о 2:3 от «Нефтехимика»: «Многие в «Барысе» занимались не своей работой. Если нападающий будет бегать в оборону, а вратарь отдавать голевую передачу через всю площадку – это бардак»
34 минуты назад
Ларионов о «Русской пятерке»: «Весь зал стоит, поет, шумит – это как на концерте Rolling Stones, когда не хочешь, чтобы шоу заканчивалось. Мы так же играли. Люди хотели, чтобы все продолжалось»
54 минуты назад
Ги Буше об 1:4 от «Металлурга»: «Когда столько удалений, ты сам себе ломаешь игру. В равных составах «Авангард» владел инициативой»
сегодня, 17:19
Маршанд пропустит матч «Флориды» с «Анахаймом» из-за похорон члена семьи
сегодня, 16:52
«Торпедо» объявило о партнерстве с Яндекс Про и приурочило матч с «Автомобилистом» ко Дню водителя
сегодня, 16:48Фото
Разин о 4:1 с «Авангардом»: «Металлург» выиграл уверенно, солидно провел игру. Хорошая игра в обороне, хороший контроль шайбы, хорошее большинство»
сегодня, 16:30
Отец Илона Маска о визите в Россию: «Больше всего поразили люди и культура. Русские были очень добры ко мне»
сегодня, 16:20
Вячеслав Фетисов: «Русская пятерка» серьезным образом повлияла на стиль НХЛ. Для меня и Ларионова это была возможность вернуть тот хоккей, в котором мы выросли»
сегодня, 15:24
Лисон подписал контракт с «Вашингтоном» на 775 тысяч долларов. Форвард играл за «Кэпиталс» в сезоне-2021/22
сегодня, 14:55