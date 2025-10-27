Стяг с фамилией Сушинского подняли под своды арены «Авангарда»

Стяг с фамилией Максима Сушинского подняли под своды арены «Авангарда».

Церемония прошла перед началом матча омского клуба с «Металлургом» в рамках регулярного сезона FONBET КХЛ (1:4). Сушинский посетил эту встречу.

Максим Сушинский выступал за «Авангард» с 1996 по 2000 год и с 2001-го по 2005-й. В составе клуба он выиграл чемпионат России и Кубок европейских чемпионов. Также он становился лучшим бомбардиром команды по итогам шести сезонов и является вторым снайпером «ястребов» в высшем дивизионе за всю историю.

С 2018 по 2020 год Сушинский занимал пост президента «Авангарда».

Фото: https://t.me/khl_official_telegram/