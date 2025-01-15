Йэндл, Уитни и Биссоннетт стали совладельцами «Гринсборо». Клуб дебютирует в ECHL в сезоне-2025/26
Райан Уитни, Кит Йэндл и Пол Биссоннетт стали совладельцами клуба ECHL.
Бывшие хоккеисты НХЛ сообщили, что стали совладельцами клуба «Гринсборо Гаргойлс». Вместе с ними долю в клубе приобрел Майк Гриннелл, еще один ведущий хоккейного подкаста Spittin’ Chiclets.
«У меня будет роль как у Джерри Джонса или Лу Ламорелло. Я собираюсь взять все в свои руки… Я выжму из этой команды все, чтобы завоевать несколько чемпионств», – сказал Биссоннетт.
Команда из Северной Каролины дебютирует в ECHL в сезоне-2025/26 и будет проводить домашние матчи на арене First Horizon Coliseum, вмещающей 22 000 зрителей.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sportico
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