Йэндл, Уитни и Биссоннетт стали совладельцами «Гринсборо». Клуб дебютирует в ECHL в сезоне-2025/26

Райан Уитни, Кит Йэндл и Пол Биссоннетт стали совладельцами клуба ECHL.

Бывшие хоккеисты НХЛ сообщили, что стали совладельцами клуба «Гринсборо Гаргойлс». Вместе с ними долю в клубе приобрел Майк Гриннелл, еще один ведущий хоккейного подкаста Spittin’ Chiclets.

«У меня будет роль как у Джерри Джонса или Лу Ламорелло . Я собираюсь взять все в свои руки… Я выжму из этой команды все, чтобы завоевать несколько чемпионств», – сказал Биссоннетт .

Команда из Северной Каролины дебютирует в ECHL в сезоне-2025/26 и будет проводить домашние матчи на арене First Horizon Coliseum, вмещающей 22 000 зрителей.