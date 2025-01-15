Леонтьев о 0:5 от «Салавата»: «Мастера показали класс. «Нефтехимик» проиграл в движении, соперник был быстрее и реализовал моменты»
«Нефтехимик» проиграл матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:5.
– Проиграли в движении, соперник был быстрее и реализовал моменты. Мы не успевали. Может, прошлый матч отнял много сил. Сегодня мастера показали класс.
– Профака пропускал матч.
– Небольшое повреждение, через неделю он будет готов.
– Можно найти позитив после 0:5?
– Сложно. Ничего не приходит на ум. Спасибо болельщикам, которые приехали поддержать. Приятно их видеть.
– Что думаете о большом количестве драк?
– Было пару стычек, не много. Обычный сценарий: кто‑то в кого‑то въезжает – начинается потасовка. Не было грубости, нормальная ситуация.
– Девять поражений в десяти последних матчах. Вы в гонке за плей‑офф?
– Будем сражаться до последнего. Никто не посыпает голову пеплом, – сказал главный тренер «Нефтехимика».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий