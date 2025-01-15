Леонтьев о 0:5 от «Салавата»: «Мастера показали класс. «Нефтехимик» проиграл в движении, соперник был быстрее и реализовал моменты»

Олег Леонтьев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева».

«Нефтехимик » проиграл матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:5.

– Проиграли в движении, соперник был быстрее и реализовал моменты. Мы не успевали. Может, прошлый матч отнял много сил. Сегодня мастера показали класс.

– Профака пропускал матч.

– Небольшое повреждение, через неделю он будет готов.

– Можно найти позитив после 0:5?

– Сложно. Ничего не приходит на ум. Спасибо болельщикам, которые приехали поддержать. Приятно их видеть.

– Что думаете о большом количестве драк?

– Было пару стычек, не много. Обычный сценарий: кто‑то в кого‑то въезжает – начинается потасовка. Не было грубости, нормальная ситуация.

– Девять поражений в десяти последних матчах. Вы в гонке за плей‑офф?

– Будем сражаться до последнего. Никто не посыпает голову пеплом, – сказал главный тренер «Нефтехимика».