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  • Козлов о 5:0 с «Нефтехимиком»: «Хорошо, что вовремя реализовывали свои моменты. Ливо – молодец, чем больше будет рекордов, тем лучше для нас и для хоккея»
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Козлов о 5:0 с «Нефтехимиком»: «Хорошо, что вовремя реализовывали свои моменты. Ливо – молодец, чем больше будет рекордов, тем лучше для нас и для хоккея»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Нефтехимиком».

– Хорошее начало, обе команды играли хорошо. Молодцы, что реализовали моменты, которые создавали. Хочу отметить Хмелевски и Алалыкина, которые постояли за своих партнеров. Когда друг за друга играют и заступаются – это очень хороший показатель.

Вызывало опасение, какое будет у нас движение. Все-таки были и переезды, и смена часовых поясов. «Нефтехимик» – неуступчивая команда. Хорошо, что вовремя реализовывали свои моменты.

– Джош Ливо побил рекорд по забитым голам за регулярный чемпионат за «Салават», первым в истории команды оформил три хет-трика за сезон. Как оцените его достижения?

– Он молодец, чем больше будет рекордов, тем лучше для нас и для хоккея. Он очень качественный игрок.

– Ливо одного уровня с Теему Хартикайненом?

– Во-первых, они разные игроки. Сравнивать некорректно, оба хорошие и качественные игроки, которые многое сделали для уфимской команды. 

– Вязовой сделал «сухарь», отразил много бросков. Может поставить его на команды из верхней части таблицы?

– Семен молодец, хорошо сыграл, как и вся команда в обороне. Мы еще не приняли решение о вратаре на матч с «Автомобилистом», но… нам же тоже надо выигрывать. Или нам надо дать молодым игрокам почувствовать игру? Где середина? У каждой команды свой путь, – сказал Козлов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Салавата Юлаева»
logoНефтехимик
logoСалават Юлаев
logoВиктор Козлов
logoКХЛ
logoСаша Хмелевски
logoДанил Алалыкин
logoТеему Хартикайнен
logoСемен Вязовой
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