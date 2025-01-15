«Некоторые матчи СКА проиграл из-за Деанджело. Расторжение контракта пойдет клубу только на пользу». Артюхин о защитнике
Евгений Артюхин высказался об уходе Энтони Деанджело из СКА.
Петербургский клуб расторг контракт с американским защитником 14 января.
«То, что контракт с Деанджело расторгли, пойдет СКА только на пользу. В последнее время он очень мало уделял внимания своим основным действия в обороне, а был больше нацелен на игру в атаке. В его сменах было много пропущенных голов. Он помогал в атаке, но не компенсировал своей игрой в обороне. Поэтому некоторые матчи команда проигрывала из-за него.
Теперь СКА будет играть надежнее в обороне. Плюс надо дать время новичкам, их брали, чтобы залатать дыры в защите. Нужно поменять и саму схему, и более строго, дисциплинированно, ответственно играть в обороне. И не только защитникам, но и нападающим – всей пятерке», – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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