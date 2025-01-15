Дементьев об уходе Деанджело из СКА: «Стоит ориентироваться на официальную версию, остальное – домыслы. Не удивлюсь, если в НХЛ он сразу получит работу»
«Стоит ориентироваться на официальную версию, выраженную самим игроком и командой по вопросу расторжения. Все остальное является домыслами и инсинуациями.
Деанджело действительно интересный игрок, который достаточно хорошо и продуктивно играл в атаке. Специалистам было видно, что его игра в обороне и возврат в оборону вызывали вопросы.
Но повторюсь, что ориентироваться нужно именно на то, что сказано в официальных сообщениях. И клуб, и игрок достаточно корректно выразились по причинам расторжения контракта.
Не удивлюсь, если Деанджело сейчас получит работу в НХЛ практически сразу. Я не проверял и не смотрел его статус, кому принадлежат права на него.
Но я думаю, что работу он должен получить. Вопрос лишь в том, за какие деньги. В любом случае договорятся до окончания сезона», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.
СКА расторг контракт с Деанджело – после конфликта с помощником Ротенберга и постоянных ошибок
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