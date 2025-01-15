Рыбин о Деанджело: «Был ли у него конфликт с тренерским штабом СКА – не знаю. В защите он играет безобразно»
Максим Рыбин высказался об уходе Энтони Деанджело из СКА.
Защитник провел 34 матча в Фонбет чемпионате КХЛ в этом сезоне и набрал 32 (6+26) очка при полезности «плюс 15».
«Знаете, я лично не знаю, конфликт у него или нет с тренерским штабом, поэтому комментировать не буду, чего не знаю. Я согласен, что в защите он безобразно играет на самом деле.
Я думаю, что в важных играх эта точка кипения просто подошла, и возможно, вылилась в какой конфликт или перепалку. Если хоккеист не выходит на третий период, если у него не травма, значит, это все не просто так», – сказал бывший нападающий СКА и сборной России Максим Рыбин.
СКА расторг контракт с Деанджело – после конфликта с помощником Ротенберга и постоянных ошибок
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
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