«Торпедо» отыгралось с 0:3, но уступило «Трактору». Команда Ларионова проиграла 4 из 6 последних матчей

«Торпедо» проиграло 4 из 6 последних матчей КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова отыгралась с 0:3 по ходу игры Фонбет чемпионата КХЛ против «Трактора ».

Голами в составе «Торпедо» отметились Никита Артамонов , Бобби Линч и Илья Чефанов.

После этого «Трактор» снова вышел вперед. В итоге «Торпедо» проиграло со счетом 3:5.

На данный момент клуб из Нижнего Новгорода занимает 8-е место в таблице Запада, набрав 46 очков в 44 играх.