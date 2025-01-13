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«Торпедо» отыгралось с 0:3, но уступило «Трактору». Команда Ларионова проиграла 4 из 6 последних матчей

«Торпедо» проиграло 4 из 6 последних матчей КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова отыгралась с 0:3 по ходу игры Фонбет чемпионата КХЛ против «Трактора».

Голами в составе «Торпедо» отметились Никита АртамоновБобби Линч и Илья Чефанов.

После этого «Трактор» снова вышел вперед. В итоге «Торпедо» проиграло со счетом 3:5.

На данный момент клуб из Нижнего Новгорода занимает 8-е место в таблице Запада, набрав 46 очков в 44 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoТорпедо
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoТрактор
logoНикита Артамонов
logoБобби Линч
logoИлья Чефанов
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