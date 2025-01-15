Гендиректор «Югры»: «Инфраструктура в клубе на уровне некоторых команд КХЛ, по финансовой обеспеченности мы в топ-8 ВХЛ. У нас только одна цель – кубок»

Гендиректор «Югры» рассказал о финансовой обеспеченности клуба.

«Условия и вся инфраструктура в «Югре» на уровне некоторых команд КХЛ . Разумеется, в элите отечественного хоккея совершенно другой уровень зарплат, но во Всероссийской хоккейной лиге этих средств достаточно для достижения высоких результатов.

По финансовой обеспеченности мы входим в топ-8 команд ВХЛ . Конечно, имея неограниченные ресурсы, добиваться любой цели проще, но все мы знаем, что бюджет не является гарантией успеха.

Нам удалось собрать хорошую команду, соблюсти баланс опыта, молодости, мастерства и таланта. Теперь важно, чтобы команда работала как единый механизм и первая домашняя серия 2025 года внушает оптимизм в этом отношении.

Каждый год у нас только одна цель – кубок, и мы приложим все усилия на пути ее достижения», – сказал генеральный директор «Югры» Василий Филипенко.