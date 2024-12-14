  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гендиректор «Югры»: «За 5 лет от нас в КХЛ перешли около 50 игроков и тренеров. Вратарям уделяем особое внимание, Заврагин уже основной в СКА»
3

Гендиректор «Югры»: «За 5 лет от нас в КХЛ перешли около 50 игроков и тренеров. Вратарям уделяем особое внимание, Заврагин уже основной в СКА»

Гендиректор «Югры» рассказал об успешной работе клубной системы.

– У «Югры», как известно, нет клуба КХЛ, это все больше ограничивает ваш потенциал?

– Наша задача – адаптироваться к этому и продолжать эффективную работу системы.

В нынешних условиях отток хоккеистов из вертикали, к сожалению, неизбежен. Только за последние пять лет от нас в клубы КХЛ перешли около 50 хоккеистов и тренеров. Выпускники нашей школы сегодня выступают в лучших клубах КХЛ, а также в НХЛ.

Скажем, Заврагин – уже основной вратарь СКА, в обороне этого клуба рядом с ним Галенюк, Морозов – ведущий центр «Спартака», Марченко – лидер нападения «Коламбуса». На ведущих ролях в КХЛ Пилипенко, Тертышный, Телегин.

В национальную сборную России за последние годы вызывались четыре воспитанника «Югры», для нас это тоже важный показатель эффективности работы системы. Как и то, что накануне сборная «Россия 25» в первом матче Кубка Первого канала при рекордной аудитории в 21 тысячу зрителей победила сборную мира, а в обороне команды играл Галенюк. Кстати, в одной паре с капитаном «России 25» Никишиным.

– Как объясните вратарский феномен «Югры»: Заврагин – в СКА, Волохин – в «Сочи»?

– Вратарям в нашей школе уделяется особое внимание. Воспитываем не только голкиперов, но и их тренеров. 

В этом сезоне наши тренеры Дмитрий Мезенцев и Артем Яцкевич, дебютирующие в КХЛ, поднимают на новый уровень вратарские линии в «Салавате Юлаеве» и московском «Динамо». Это тоже индикатор качественного роста нашей системы, – сказал Василий Филипенко.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
Василий Филипенко
logoКХЛ
logoКирилл Марченко
logoНХЛ
logoНикита Тертышный
logoИван Морозов
logoЕгор Заврагин
logoДанила Галенюк
logoСергей Телегин
logoСеверсталь
logoЕвгений Волохин
logoКирилл Пилипенко
logoСочи
logoЮгра
logoКоламбус
logoСКА
сборная России U25
logoСпартак
logoТрактор
logoВХЛ
logoДинамо Москва
logoСалават Юлаев
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Югры» о задрафтованных в НХЛ Заврагине и Волохине: «Если 2-3 года назад Ханты-Мансийск специализировался на снайперах, то теперь перешли на голкиперов»
3 июля 2023, 06:47
Гендиректор «Югры» о КХЛ: «Не актуально на данном этапе. Вопрос финансовых возможностей и дополнительных, внебюджетных средств»
225 декабря 2022, 14:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Свечников против «Оттавы»: 2-й подряд матч без очков, 0 бросков, 5 хитов и «минус 1» за 19:06
1сегодня, 03:34
НХЛ. «Каролина» проиграла «Оттаве» в единственном матче дня
34сегодня, 02:40
Светлов о КПК: «В условиях железного занавеса пытаемся сохранить сборную России. Турнир по-прежнему популярен» 
5сегодня, 02:19
Джиошвили о клубе ОАЭ в КХЛ: «Было бы прикольно летать в теплую страну. Все бы кайфовали. Ребята там собрались бы приличные. Бюджет позволяет»
8вчера, 21:29
Торторелла о лакроссах: «Я проиграл эту чертову битву. Не думаю, что это должно быть в нашей игре, но что есть, то есть»
23вчера, 21:23
Демидов о победе на Кубке Первого канала 3х3: «Сыграть за сборную, защищать честь и герб России – это очень почетно. Рад, что мы взяли главный трофей»
2вчера, 20:57
Вайсфельд об игре «России 25» и легионеров КХЛ: «Какая там игра? Ребят собрали отдохнуть. К Кожевникову такие вопросы»
15вчера, 20:50
Джиошвили о матчах команд КХЛ и НХЛ: «Хочется с лучшими сыграть, против Макдэвида того же. Если это будет возможно, будет очень интересно. Но надо приготовиться прилично»
4вчера, 20:42
«Россия 25» выиграла турнир Зх3 на Кубке Первого канала, обыграв Беларусь в финале
3вчера, 19:52Фото
Кучеров – 5-й игрок в истории «Тампы» с 5 передачами за матч. Он повторил рекорд клуба
7вчера, 19:28
Ко всем новостям
Последние новости
Ахо о 8-матчевой безголевой серии после 0:3 с «Оттавой»: «Я должен играть лучше, как и наше звено в целом. Нужно выжимать из себя все»
16 минут назад
Экс-форвард «Нефтехимика» и «Барыса» Камара перейдет в «Ладу» (Михаил Зислис)
31 минуту назад
Коуэн, Ягер, Лучанко, Мартон и 16-летний Маккенна вошли в состав сборной Канады на МЧМ
146 минут назад
Джастин Шульц завершил карьеру в 34 года – по личным причинам. Двукратный обладатель Кубка Стэнли провел 8 матчей за «Лугано» в этом сезоне
1сегодня, 03:46
Вратарь «Оттавы» Улльмарк сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Каролины». У него 4 победы подряд при 97,5% сэйвов на отрезке
1сегодня, 03:22
«Вегас» продлил Колесара на 3 года с кэпхитом 2,5 млн долларов. У форварда 84 очка и 1001 силовой прием в 304 матчах в НХЛ
1сегодня, 03:10
Кочетков проиграл 6-й матч в сезоне при 12 победах, отбив 19 из 21 броска «Оттавы»
2сегодня, 02:53
Судья КХЛ Дударов о методических ошибках: «Штрафы – крайняя мера, к ней прибегают редко. Наоборот, после оплошностей поддерживают, их досконально разбирают» 
1сегодня, 02:31
«Миннесота» забрала Дермотта с драфта отказов «Эдмонтона» и поместила Миддлтона в список травмированных на долгий срок
2вчера, 20:29
Курдин об отстранении России от МЧМ: «Спорт всегда объединял, зачем его превратили в политику, мне непонятно. Даже детям не дают играть»
вчера, 19:59
Рекомендуем