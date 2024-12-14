Гендиректор «Югры»: «За 5 лет от нас в КХЛ перешли около 50 игроков и тренеров. Вратарям уделяем особое внимание, Заврагин уже основной в СКА»

Гендиректор «Югры» рассказал об успешной работе клубной системы.

– У «Югры», как известно, нет клуба КХЛ, это все больше ограничивает ваш потенциал?

– Наша задача – адаптироваться к этому и продолжать эффективную работу системы.

В нынешних условиях отток хоккеистов из вертикали, к сожалению, неизбежен. Только за последние пять лет от нас в клубы КХЛ перешли около 50 хоккеистов и тренеров. Выпускники нашей школы сегодня выступают в лучших клубах КХЛ, а также в НХЛ .

Скажем, Заврагин – уже основной вратарь СКА, в обороне этого клуба рядом с ним Галенюк, Морозов – ведущий центр «Спартака », Марченко – лидер нападения «Коламбуса ». На ведущих ролях в КХЛ Пилипенко, Тертышный , Телегин.

В национальную сборную России за последние годы вызывались четыре воспитанника «Югры», для нас это тоже важный показатель эффективности работы системы. Как и то, что накануне сборная «Россия 25» в первом матче Кубка Первого канала при рекордной аудитории в 21 тысячу зрителей победила сборную мира, а в обороне команды играл Галенюк. Кстати, в одной паре с капитаном «России 25» Никишиным.

– Как объясните вратарский феномен «Югры»: Заврагин – в СКА, Волохин – в «Сочи»?

– Вратарям в нашей школе уделяется особое внимание. Воспитываем не только голкиперов, но и их тренеров.

В этом сезоне наши тренеры Дмитрий Мезенцев и Артем Яцкевич, дебютирующие в КХЛ, поднимают на новый уровень вратарские линии в «Салавате Юлаеве» и московском «Динамо». Это тоже индикатор качественного роста нашей системы, – сказал Василий Филипенко.