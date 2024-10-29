Сушинский о расширении КХЛ: «Я за. Не только АКМ, но и такие монстры как «Югра» и Новокузнецк пусть попробуют. Можно добавить «Динамо» Санкт-Петербург»
– Нужна ли тульская команда лиге?
– Почему нет? Российский клуб. Если есть хороший дворец, хорошее финансирование. В Туле, я думаю, тоже любят хоккей и хотят смотреть хоккей хорошего качества. Я за расширение КХЛ. Не только тульский АКМ, но и такие монстры как «Югра» и новокузнецкий «Металлург», пусть попробуют свои силы в КХЛ.
– Может, стоит заявить вторую питерскую команду в КХЛ?
– Тоже хороший вариант. Есть «Динамо» в Санкт-Петербурге в ВХЛ. Можно сделать второй [питерской командой] «Динамо» Санкт-Петербург. Тем более, есть где играть. У нас дворцов достаточно. На «Динамо» ходит народ, и в КХЛ будут на них ходить.
– Может, у команд могут быть проблемы с финансированием или будет низкий интерес со стороны болельщиков.
– Это же не нам с вами решать. Что касается финансирования, то КХЛ всех проверяет. Они должны подтвердить свои намерения взносом и еще чем-то, – сказал бывший игрок СКА и «Авангарда».
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