Сушинский о расширении КХЛ: «Я за. Не только АКМ, но и такие монстры как «Югра» и Новокузнецк пусть попробуют. Можно добавить «Динамо» Санкт-Петербург»

Максим Сушинский высказался о расширении КХЛ на фоне слухов о вступлении АКМ.

– Нужна ли тульская команда лиге?

– Почему нет? Российский клуб. Если есть хороший дворец, хорошее финансирование. В Туле, я думаю, тоже любят хоккей и хотят смотреть хоккей хорошего качества. Я за расширение КХЛ. Не только тульский АКМ , но и такие монстры как «Югра » и новокузнецкий «Металлург », пусть попробуют свои силы в КХЛ.

– Может, стоит заявить вторую питерскую команду в КХЛ?

– Тоже хороший вариант. Есть «Динамо» в Санкт-Петербурге в ВХЛ . Можно сделать второй [питерской командой] «Динамо» Санкт-Петербург . Тем более, есть где играть. У нас дворцов достаточно. На «Динамо» ходит народ, и в КХЛ будут на них ходить.

– Может, у команд могут быть проблемы с финансированием или будет низкий интерес со стороны болельщиков.

– Это же не нам с вами решать. Что касается финансирования, то КХЛ всех проверяет. Они должны подтвердить свои намерения взносом и еще чем-то, – сказал бывший игрок СКА и «Авангарда».