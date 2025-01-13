Кэссиди о Дорофееве: «Он умеет забивать. Крайние нападающие получают шайбу не так часто, как центральные. Но он продолжает работать и отлично справляется со своей задачей»
Брюс Кэссиди доволен игрой Павла Дорофеева в «Вегасе».
24-летний российский нападающий набрал 24 (16+8) очка в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «-5».
«[Павел] умеет забивать, и он будет это делать. Я уже говорил, что иногда крайние нападающие могут быть нестабильными. Находит ли их шайба? Или нет?
Они видят ее не так часто, как центры, или не могут подключаться к атакам, как [защитники]. Но в итоге он продолжает работать и отлично справляется со своей задачей», – сказал главный тренер «Вегаса».
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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