Кэссиди о Дорофееве: «Он умеет забивать. Крайние нападающие получают шайбу не так часто, как центральные. Но он продолжает работать и отлично справляется со своей задачей»

Брюс Кэссиди доволен игрой Павла Дорофеева в «Вегасе».

24-летний российский нападающий набрал 24 (16+8) очка в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «-5».

«[Павел] умеет забивать, и он будет это делать. Я уже говорил, что иногда крайние нападающие могут быть нестабильными. Находит ли их шайба? Или нет?

Они видят ее не так часто, как центры, или не могут подключаться к атакам, как [защитники]. Но в итоге он продолжает работать и отлично справляется со своей задачей», – сказал главный тренер «Вегаса».

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