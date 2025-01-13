Гертл о Дорофееве: «У него большое будущее в НХЛ. В «Вегасе» Павел забил много важных голов, у него потрясающий бросок, он отлично контролирует шайбу»

Томаш Гертл оценил игру Павла Дорофеева в составе «Вегаса».

24-летний российский нападающий набрал 24 (16+8) очка в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «-5».

«У него потрясающий бросок, он отлично контролирует шайбу. Он умеет создавать моменты, и, я думаю, у него большое будущее в НХЛ.

Он забил для нас много важных голов. Оба сегодняшних гола – это просто великолепные броски», – сказал форвард «Вегаса».

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