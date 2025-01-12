Ги Буше: «Ткачев чувствует себя лучше, тренируется отдельно от команды. Галимов ближе к возвращению, скоро пройдет финальные тесты»
– Есть информация по состоянию здоровья Соловьева?
– Я не врач, но знаю, что он проходит обследование в больнице. Надо дождаться диагноза, но пока не так все хорошо выглядит.
– Ткачева увидим в январе?
– Чувствует себя лучше, тренируется отдельно от команды. Пока он не вернется в общую группу, точной даты сказать не могу.
С такой травмой в первую очередь надо думать о безопасности хоккеиста. Мы знаем, какой у него потенциал, какой он классный хоккеист. После его возвращения должны будем думать, как обезопасить его от рецидива.
– А Галимов?
– Значительно ближе к возвращению, чем Ткачев. Скоро пройдет финальные тесты, после чего станет точно ясно. Надеюсь, это произойдет на следующей неделе, но прогноз давать не буду, все может измениться, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
«Авангард» при Буше – король камбэков! Второй раз подряд победили с 0:2
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