Ги Буше: «Ткачев чувствует себя лучше, тренируется отдельно от команды. Галимов ближе к возвращению, скоро пройдет финальные тесты»

Ги Буше рассказал о травмированных игроках «Авангарда».

– Есть информация по состоянию здоровья Соловьева?

– Я не врач, но знаю, что он проходит обследование в больнице. Надо дождаться диагноза, но пока не так все хорошо выглядит.

– Ткачева увидим в январе?

– Чувствует себя лучше, тренируется отдельно от команды. Пока он не вернется в общую группу, точной даты сказать не могу.

С такой травмой в первую очередь надо думать о безопасности хоккеиста. Мы знаем, какой у него потенциал, какой он классный хоккеист. После его возвращения должны будем думать, как обезопасить его от рецидива.

– А Галимов?

– Значительно ближе к возвращению, чем Ткачев. Скоро пройдет финальные тесты, после чего станет точно ясно. Надеюсь, это произойдет на следующей неделе, но прогноз давать не буду, все может измениться, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше .

«Авангард» при Буше – король камбэков! Второй раз подряд победили с 0:2