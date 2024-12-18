Фетисов об отъезде Ги Буше в Канаду: «Расторгнуть контракт и до свидания. Что тут комментировать? В «Авангарде» разберутся»

Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с Ги Буше в «Авангарде».

Канадский тренер омского клуба был вынужден на время покинуть команду и улететь в Канаду. Специалист обследует ранее прооперированное колено, после чего вернется в Россию.

«Что тут комментировать? Расторгнуть контракт и до свидания. Какие тут комментарии могут быть? А колено он мог повредить и после подписания контракта.

Некрасивый поступок? Я думаю, разберутся там они с этими делами в «Авангарде ». Что тут комментировать, не знаю. Здоровья всем», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.