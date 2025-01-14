Васильев о Ротенберге: «Ему казалось, что он готов быть главным тренером, результаты СКА этот тезис не подтверждают. Ничего страшного, сможет проявить себя в хоккее в другом качестве»

Дмитрий Васильев отреагировал на слухи о возможной отставке Романа Ротенберга.

«Жизнь расставляет векторы в правильно направлении. Он попробовал свои силы, ему казалось, что он готов быть главным тренером. К сожалению, результаты этот тезис и желание не подтверждают.

Может быть, он проявит себя лучше как управленец. Человек не занимался хоккеем, вряд ли можно рассчитывать стать хорошим тренером. Но часто бывает и обратное, не всегда из великих спортсменов получаются хорошие тренеры. История неоднозначная.

Он попробовал, старался проявить лучшие качества, но этого оказалось недостаточно. Ничего страшного. Думаю, он сможет проявить себя в хоккее в другом качестве.

Видно, что он болеет хоккеем, болеет клубом СКА, поэтому останется в хоккее, не сменит сферу деятельности. Думаю, он останется в структуре СКА», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

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