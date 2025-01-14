Анисин о СКА: «Удивлен слухами об отставке Ротенберга. Команда играет в яркий, атакующий хоккей, забила больше всех в чемпионате»

Михаил Анисин отреагировал на слухи об отставке Романа Ротенберга из СКА.

«Удивлен слухами об отставке главного тренера СКА Романа Ротенберга. Не понимаю, откуда они берутся. Чемпионат в этом сезоне очень сложный, все команды со второго по седьмое место идут с разницей в четыре очка. Две победы – и ты уже на втором месте в конференции.

Команда играет в яркий, атакующий хоккей, забила больше всех в чемпионате. Задача – меньше пропускать, но ее надо решить к плей-офф.

Сейчас матчи не имеют особого турнирного значения. В позапрошлом чемпионате команда выиграла регулярный чемпионат. В прошлом – стала второй в конференции. Главный результат – это выступление в плей-офф.

В свое время, когда я играл в «Динамо», команда под руководством Олега Знарка проиграла 11 матчей подряд, никто не думал менять главного тренера. После этого мы дважды стали чемпионами», – сказал обладатель Кубка Гагарина, тренер по развитию «СКА-Юниор» Михаил Анисин .