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  • Квартальнов о 4:6 с «Ладой»: «Все было против «Динамо» – отскоки, не наш день реально. Демченко у нас после травмы, он пропустил очень легкий первый гол»
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Квартальнов о 4:6 с «Ладой»: «Все было против «Динамо» – отскоки, не наш день реально. Демченко у нас после травмы, он пропустил очень легкий первый гол»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил поражение от «Лады».

Клуб из Минска проиграл в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:6. 

«Мы провели хороший матч. Хорошо играли в атаке, очень много создали моментов. Хотел бы похвалить одного человека – вратаря «Лады», он сегодня здорово играл, держал. В конце нам чуть-чуть не хватило добить. Как-то так.

Демченко у нас после травмы, она у него в принципе не прошла. Он пропустил очень легкий первый гол, не легкий, а очень легкий, если его посмотреть. Понятно, что там следующий буллит, не хотел его дальше…

Сегодня игра была такая, все было против нас, отскоки. Не наш день был, реально. Если эта линия нам помогла бы, проблем бы никаких не было сегодня», – сказал главный тренер минского «Динамо». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoЛада
logoВасилий Демченко
logoДинамо Минск
logoДмитрий Квартальнов
logoКХЛ
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