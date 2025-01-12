Квартальнов о 3:4 от «Автомобилиста»: «В большинстве не хватило голов. Соперник две «паутинки» снял таких. Нужно бросать»
Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча с «Автомобилистом» (3:4 Б).
«Разница в большинстве и меньшинстве. Имели хорошие моменты в большинстве в третьем периоде, но не забили, сами пропустили две. В таких играх это и сказывается.
Каких именно компонентов не хватило в большинстве? Голов. «Автомобилист» две «паутинки» снял таких. Нужно бросать, хотя там у второй линии были моменты, но не получилось.
Нужно отметить вратаря соперников, это тоже нужно принять.
Игра звена Кузнецов – Дюбе – Сотишвили? Поставили Диллона в центр, он забил хороший гол, прервал свою серию. Надеюсь, прервал он черную полосу, начнет помогать команде по полной», – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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