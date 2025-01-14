Кравец о 2:3 с «Авангардом»: «1-й период не совсем удался, но во 2-м и 3-м мы где-то даже переигрывали соперника. Не хватило везенья на добиваниях, ничего страшного»

Михаил Кравец подвел итоги матча с «Авангардом» (2:3).

– Игрой доволен. Да, первый период не совсем удался, но во втором и третьем мы даже где-то переигрывали соперника, выстояли несколько раз в меньшинстве с такой сильной командой.

Не хватило везенья на добиваниях, тут ничего страшного.

– Стоит работать над дисциплиной?

– Да нет. Нескольких удалений вообще не было, – сказал главный тренер «Куньлуня » Михаил Кравец .