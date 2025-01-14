Кравец о 2:3 с «Авангардом»: «1-й период не совсем удался, но во 2-м и 3-м мы где-то даже переигрывали соперника. Не хватило везенья на добиваниях, ничего страшного»
Михаил Кравец подвел итоги матча с «Авангардом» (2:3).
– Игрой доволен. Да, первый период не совсем удался, но во втором и третьем мы даже где-то переигрывали соперника, выстояли несколько раз в меньшинстве с такой сильной командой.
Не хватило везенья на добиваниях, тут ничего страшного.
– Стоит работать над дисциплиной?
– Да нет. Нескольких удалений вообще не было, – сказал главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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