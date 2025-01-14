Алексей Терещенко: «Деанджело выглядел неплохо, но игра в обороне – тихий ужас, просто катастрофа. Созидание и понимание игры – полный порядок»

Алексей Терещенко прокомментировал уход Энтони Деанджело из СКА.

Петербургский клуб сообщил о расторжении соглашения по обоюдному согласию сторон с американским защитником Энтони Деанджело .

«На самом деле Энтони Деанджело выглядел неплохо, только игра в обороне – тихий ужас, мягко говоря. Вот и все.

Он выделялся. Созидание и понимание игры – полный порядок. Но его игра в обороне – просто катастрофа.

Не удивлен, что он покинул СКА . Посмотрите, какая миграция игроков идет. К сожалению, все так как есть», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .