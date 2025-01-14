Алексей Терещенко: «Деанджело выглядел неплохо, но игра в обороне – тихий ужас, просто катастрофа. Созидание и понимание игры – полный порядок»
Алексей Терещенко прокомментировал уход Энтони Деанджело из СКА.
Петербургский клуб сообщил о расторжении соглашения по обоюдному согласию сторон с американским защитником Энтони Деанджело.
«На самом деле Энтони Деанджело выглядел неплохо, только игра в обороне – тихий ужас, мягко говоря. Вот и все.
Он выделялся. Созидание и понимание игры – полный порядок. Но его игра в обороне – просто катастрофа.
Не удивлен, что он покинул СКА. Посмотрите, какая миграция игроков идет. К сожалению, все так как есть», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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