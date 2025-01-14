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  • Черкас о Деанджело и СКА: «Его брали не только для того, чтобы он играл в атаке, но чтобы укрепил оборону главным образом. Недаром ему дали прозвище «Полузащитник»
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Черкас о Деанджело и СКА: «Его брали не только для того, чтобы он играл в атаке, но чтобы укрепил оборону главным образом. Недаром ему дали прозвище «Полузащитник»

Сергей Черкас высказался о расставании СКА и Энтони Деанджело.

Петербургский клуб сообщил о расторжении договора с 29-летним американским защитником по обоюдному соглашению сторон.

«Логичное решение СКА. Деанджело брали не только для того, чтобы он играл в атаке, но чтобы главным образом укрепил оборону.

Да, он хорошо действовал в чужой зоне, подключался, забивал, отдавал. Но по игре в обороне у тренерского штаба СКА, видимо, возникли к Тони вопросы. Недаром же ему дали в лиге прозвище «Полузащитник».

Такие решения приходят тогда, когда руководители и болельщики ждут от команды других результатов.

Не просто так были обменяны защитник Фальковский, один из бомбардиров Глотов. Все сделано для усиления обороны. Там СКА допускает много ошибок. Поэтому приняли такое решение», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Сергей Черкас
logoЭнтони Деанджело
logoСКА
logoКХЛ
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