Артюхин о Деанджело: «Хоккеист уровня НХЛ, но играет как он хочет – не по заданию. Ощущение, что командный результат у него не на первом плане. Привозит из-за игровой дисциплины»
Петербургский клуб сообщил о расторжении договора с 29-летним американским защитником по обоюдному соглашению сторон.
– СКА расторжением контракта с Энтони Деанджело показывает, что ошиблись с его подписанием?
– Это игрок уровня НХЛ. Здесь ситуация с дисциплиной. Что я вижу в матчах: человек просто выходит и играет как он хочет – не по заданию.
Такое ощущение, что командный результат у него не на первом плане. Больше у него – свои амбиции и своя игра.
Игрок-то он классный, топовый. Привозит из-за игровой дисциплины, она его подводит.
Хороший атакующий защитник, умеющий играть в обороне. Но почему-то он этого не делает на 100 процентов и относится к этому вальяжно.
Он больше заточен на атаку и не хочет обороняться. Тут не расторгать надо, а разговором донести до него.
Мы, конечно, всей внутренней кухни не знаем, но, думаю, Роман Борисович (Ротенберг – Спортс’‘) с ним общается. Защитник-то классный, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.
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