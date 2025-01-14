Артюхин о Деанджело: «Хоккеист уровня НХЛ, но играет как он хочет – не по заданию. Ощущение, что командный результат у него не на первом плане. Привозит из-за игровой дисциплины»

Евгений Артюхин оценил расставание СКА и Энтони Деанджело.

Петербургский клуб сообщил о расторжении договора с 29-летним американским защитником по обоюдному соглашению сторон.

– СКА расторжением контракта с Энтони Деанджело показывает, что ошиблись с его подписанием?

– Это игрок уровня НХЛ. Здесь ситуация с дисциплиной. Что я вижу в матчах: человек просто выходит и играет как он хочет – не по заданию.

Такое ощущение, что командный результат у него не на первом плане. Больше у него – свои амбиции и своя игра.

Игрок-то он классный, топовый. Привозит из-за игровой дисциплины, она его подводит.

Хороший атакующий защитник, умеющий играть в обороне. Но почему-то он этого не делает на 100 процентов и относится к этому вальяжно.

Он больше заточен на атаку и не хочет обороняться. Тут не расторгать надо, а разговором донести до него.

Мы, конечно, всей внутренней кухни не знаем, но, думаю, Роман Борисович (Ротенберг – Спортс’‘) с ним общается. Защитник-то классный, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.