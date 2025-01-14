Павел Лысенков про слухи об отставке Ротенберга: «По моей информации, это вброс и чушь»
Павел Лысенков отреагировал на информацию об отставке Романа Ротенберга из СКА.
Ранее экс-хоккеист Никита Филатов сообщил, что тренера могут отправить в отставку: «По моей информации, перед матчами с «Динамо» и «Локомотивом» Роману Ротенбергу сообщили, что в случае поражений он будет отправлен в отставку. СКА проиграл обе встречи».
«По моей информации, это вброс и чушь», – написал журналист Павел Лысенков.
Председатель совета директоров СКА Александр Медведев ранее также опровергл информацию об отставке Ротенберга.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Павла Лысенкова
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