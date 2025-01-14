Павел Лысенков про слухи об отставке Ротенберга: «По моей информации, это вброс и чушь»

Павел Лысенков отреагировал на информацию об отставке Романа Ротенберга из СКА.

Ранее экс-хоккеист Никита Филатов сообщил , что тренера могут отправить в отставку: «По моей информации, перед матчами с «Динамо» и «Локомотивом» Роману Ротенбергу сообщили, что в случае поражений он будет отправлен в отставку. СКА проиграл обе встречи».

«По моей информации, это вброс и чушь», – написал журналист Павел Лысенков.

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев ранее также опровергл информацию об отставке Ротенберга.