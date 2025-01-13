  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сушинский о том, с кем СКА лучше не пересекаться в 1-м раунде: «С «Локомотивом». Тяжелая и вязкая команда, с которой всем клубам очень непросто играть»
2

Сушинский о том, с кем СКА лучше не пересекаться в 1-м раунде: «С «Локомотивом». Тяжелая и вязкая команда, с которой всем клубам очень непросто играть»

Максим Сушинский высказался об игре защитника СКА Энтони Деанджело.

11 января в матче против «Динамо» Деанджело не появлялся на площадке в третьем периоде. Сегодня он попал в заявку СКА на матч против «Локомотива».

– Не должен ли был Роман Ротенберг после такой серии привозов жестче отнестись к защитнику и сегодня оставить его в запасе?

– Почему не должен играть Деанджело? Все ошибаются, что в этом такого? Это нормально. 

– СКА наверняка окажется в плей-офф. Какой соперник самый удобный для петербуржцев в первом раунде? 

– Очень сложно. В плей-офф разве бывают удобные соперники? Мне кажется, что нет. Все команды играют по-максимуму. Поэтому, тут без разницы.

– А с кем точно лучше бы не пересекаться сразу в первом раунде?

– Я думаю, что с «Локомотивом» (смеется). Очень тяжелая и вязкая команда, с которой всем клубам очень непросто играть, – сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
logoСКА
logoЛокомотив
logoМаксим Сушинский
logoКубок Гагарина
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoЭнтони Деанджело
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кожевников о «Тракторе»: «Не вижу хорошей молодежи. Где новый Ничушкин, Кузнецов? Гру просто приехал работать, а не развивать хоккей»
10сегодня, 13:44
Важное в КХЛ за две недели: реакция Кузнецова на 0:5, падение «Торпедо» и пять очков Ливо за матч
11сегодня, 13:10
Ковальчук о Демидове: «Не просто так генеральный менеджер из НХЛ лично приезжает смотреть его игру. Надо давать шансы молодым, тогда таких талантов будет больше»
2сегодня, 10:40
Рекомендуем
Главные новости
ЦСКА обыграл «Спартак» и прервал серию из 4 поражений подряд. Команда Воробьева идет 2-й на Западе
8 минут назад
КХЛ. ЦСКА обыграл «Спартак», СКА проиграл «Локомотиву», «Торпедо» уступило «Трактору», «Металлург» победил «Сочи»
39812 минут назад
Демидов забил гол с разворота в матче с «Локомотивом»: «Опасность – второе имя Ивана. 14-я шайба для 19-летнего нападающего!»
421 минуту назад
«Торпедо» отыгралось с 0:3, но уступило «Трактору». Команда Ларионова проиграла 4 из 6 последних матчей
735 минут назад
Разин о календаре «Металлурга»: «У всех свои проблемы, трудности. Чем нам хуже, ты мы сильнее»
1сегодня, 17:59
НХЛ. «Филадельфия» примет «Флориду», «Чикаго» сыграет с «Калгари», «Эдмонтон» против «Лос-Анджелеса»
5сегодня, 17:48
Желаете Александру Овечкину, чтобы он побил рекорд Уэйна Гретцки?
сегодня, 17:00Спецпроект
«Металлург» провел 1200-й матч в КХЛ. Команда Разина одержала 9-ю победу подряд
11сегодня, 16:37
Гендиректор «Барыса»: «Создание КХЛ было поручением президента России. Решение о нашем участии было принято на правительственном уровне. Участвовать или нет – не нам решать»
15сегодня, 15:59
Дмитрий Федоров: «США выиграли два МЧМ подряд, Россия – всего один после 2003-го. Может, имеет смысл приглушить браваду и изучать игру лучших команд, чтобы быть конкурентоспособными»
49сегодня, 15:31
Ко всем новостям
Последние новости
19-летний Артамонов прервал 14-матчевую серию без голов. У форварда «Торпедо» 14+14 в 41 игре сезона
253 минуты назад
Астон-Риз продлил контракт с «Коламбусом» на год. Кэпхит – 775 тысяч долларов
сегодня, 17:46
Зубов после 2:4 от «Металлурга»: «Заехали в отель в час ночи. Скомканный день, тяжело вошли в игру. Ко второму периоду только раскатались»
1сегодня, 17:16
Пресс набрал очки в 6-м матче подряд. У защитника «Металлурга» 3+27 в 44 играх сезона
1сегодня, 16:58
Лайпсик о «Сибири»: «Здорово играть с такими партнерами, как Бек, Мерфи и Андреофф. Когда канадцы рядом, адаптироваться проще»
3сегодня, 16:50
Епанчинцев о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Важность результата, груз ответственности давили, но парни справились. Было хорошее движение»
сегодня, 16:24
Леонтьев об 1:2 от «Сибири»: «Они предложили высокий темп, мы приняли бой. Вратари неплохо сыграли, полевые заблокировали много бросков»
сегодня, 16:14
Майк Кинэн: «Мне могли оформить российское гражданство, желание было. Была идея, чтобы я помог сборной России во время Кубка мира-2016»
1сегодня, 15:45
«Нефтехимик» проиграл 8 из 9 последних матчей
2сегодня, 15:13
Агент Ткачева: «Об обмене из «Трактора» даже разговоров не было. Это из той же серии, что слухи про Шабанова. Кому-то выгодно, чтобы в клубе не все было хорошо, видимо»
сегодня, 15:02
Рекомендуем