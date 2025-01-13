Сушинский о том, с кем СКА лучше не пересекаться в 1-м раунде: «С «Локомотивом». Тяжелая и вязкая команда, с которой всем клубам очень непросто играть»
11 января в матче против «Динамо» Деанджело не появлялся на площадке в третьем периоде. Сегодня он попал в заявку СКА на матч против «Локомотива».
– Не должен ли был Роман Ротенберг после такой серии привозов жестче отнестись к защитнику и сегодня оставить его в запасе?
– Почему не должен играть Деанджело? Все ошибаются, что в этом такого? Это нормально.
– СКА наверняка окажется в плей-офф. Какой соперник самый удобный для петербуржцев в первом раунде?
– Очень сложно. В плей-офф разве бывают удобные соперники? Мне кажется, что нет. Все команды играют по-максимуму. Поэтому, тут без разницы.
– А с кем точно лучше бы не пересекаться сразу в первом раунде?
– Я думаю, что с «Локомотивом» (смеется). Очень тяжелая и вязкая команда, с которой всем клубам очень непросто играть, – сказал бывший нападающий СКА Максим Сушинский.
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