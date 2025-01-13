Кожевников о «Тракторе»: «Не вижу хорошей молодежи. Где новый Ничушкин, Кузнецов? Гру просто приехал работать, а не развивать хоккей»

Александр Кожевников оценил работу с молодежью в «Тракторе».

«Локомотив » работает точечно, тщательно подбирает состав. Никитин работает там уже три года, хотя до этого он уже все доказал в ЦСКА. Ребята верят ему, идут за ним. Лидер Востока, «Трактор », тоже давно собрал команду.

Но я не вижу там хорошей молодежи. Хотя школа в Челябинске одна из лучших в стране. Где новый Ничушкин , новый Кузнецов ? Раз этого нет, можно сделать вывод, что Гру просто приехал к нам работать, а не развивать хоккей», – заявил двукратный олимпийский чемпион.