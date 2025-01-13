Кожевников о «Тракторе»: «Не вижу хорошей молодежи. Где новый Ничушкин, Кузнецов? Гру просто приехал работать, а не развивать хоккей»
Александр Кожевников оценил работу с молодежью в «Тракторе».
«Локомотив» работает точечно, тщательно подбирает состав. Никитин работает там уже три года, хотя до этого он уже все доказал в ЦСКА. Ребята верят ему, идут за ним. Лидер Востока, «Трактор», тоже давно собрал команду.
Но я не вижу там хорошей молодежи. Хотя школа в Челябинске одна из лучших в стране. Где новый Ничушкин, новый Кузнецов? Раз этого нет, можно сделать вывод, что Гру просто приехал к нам работать, а не развивать хоккей», – заявил двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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