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  • Ковальчук о Демидове: «Не просто так генеральный менеджер из НХЛ лично приезжает смотреть его игру. Надо давать шансы молодым, тогда таких талантов будет больше»
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Ковальчук о Демидове: «Не просто так генеральный менеджер из НХЛ лично приезжает смотреть его игру. Надо давать шансы молодым, тогда таких талантов будет больше»

Илья Ковальчук поделился впечатлениями от игры Ивана Демидова в СКА.

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз, специальный советник Винсент Лекавалье и скаут Николай Бобров в декабре посетили два матча СКА в Фонбет чемпионате КХЛ.

За петербуржцев выступает 19-летний Иван Демидов, который был выбран «Канадиенс» под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024. Срок соглашения игрока со СКА рассчитан до 31 мая 2025 года.

Иван Демидов впечатляет игровым интеллектом и мастерством в свои годы?

– Демидов – молодец! Классный парень, уверенный в себе. То, что Кузя играл с ним, тоже придает ему уверенности. Я знаю, что они с ним хорошо общаются.

Видно, что у пацана руки развязаны со стороны тренерского штаба, ему дают возможность креативить, и он это делает. Не просто так приезжает генеральный менеджер из НХЛ лично смотреть его игру.

– По игровому потенциалу Демидова можно сказать, что растет суперхоккеист?

– Дай бог. Для меня молодежь всегда в приоритете. Это лучше, чем подписывать каких-то непонятных иностранцев. Надо давать шансы нашим молодым ребятам – тогда таких талантов, как Демидов, будет еще больше, – сказал бывший игрок СКА и сборной России. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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