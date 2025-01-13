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  • Агент Шабанова: «Об уходе говорят люди, которые хотят создать неблагоприятную ситуацию в «Тракторе». Не общались с клубом, у генменеджера Волкова заканчивается контракт, в этом дело, как понимаю»
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Агент Шабанова: «Об уходе говорят люди, которые хотят создать неблагоприятную ситуацию в «Тракторе». Не общались с клубом, у генменеджера Волкова заканчивается контракт, в этом дело, как понимаю»

Агент Максима Шабанова высказался о будущем игрока в «Тракторе».

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко сообщил, что 24-летний нападающий перейдет в НХЛ. Срок контракта Шабанова с челябинским клубом рассчитан до 31 мая 2025 года. В нынешнем сезоне он набрал 41 (17+24) очко в 45 играх.

«Не было такого, чтобы мы начали переговоры, а потом прекратили и сказали «Трактору» категоричное нет. Мы с клубом еще не общались ни по одному игроку.

У генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова заканчивается контракт, поэтому, как я понимаю, в этом дело. Если бы Максим Шабанов был задрафтован, тогда мы бы понимали, куда едем.

Интерес со стороны клубов НХЛ действительно есть, но Шабанов не поедет лишь бы куда-то уехать. Как в случае с Цыплаковым, если в команде есть место, тогда Максим будет принимать решение. И сейчас нет категоричности, что он сто процентов уедет.

Та же ситуация с Виталием Кравцовым. Нет стопроцентного решения, что он возвращается за океан. Думаю, что информацию об уходе этих игроков распространяют люди, которые специально хотят создать неблагоприятную ситуацию в «Тракторе».

Определенность уже будет в конце сезона. Бывает, что планируем одно, а потом кто-то передумает. В свое время я привозил Владимиру Ткачеву майку «Монреаля» с его фамилий, мы согласились, но еще не подписали контракт.

В итоге главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов разговаривал с ним порядка трех часов и убедил его остаться в Казани. Поэтому все в этой жизни меняется и непонятно, почему люди, которые распространяют эту информацию, принимают решение за игроков», – сказал агент Александр Черных.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoКХЛ
logoДмитрий Квартальнов
logoАлексей Волков
logoВладимир Ткачев
logoТрактор
logoМаксим Шабанов
возможные переходы
logoВиталий Кравцов
logoАк Барс
Александр Черных
logoАлексей Шевченко
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