Агент Шабанова: «Об уходе говорят люди, которые хотят создать неблагоприятную ситуацию в «Тракторе». Не общались с клубом, у генменеджера Волкова заканчивается контракт, в этом дело, как понимаю»
Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко сообщил, что 24-летний нападающий перейдет в НХЛ. Срок контракта Шабанова с челябинским клубом рассчитан до 31 мая 2025 года. В нынешнем сезоне он набрал 41 (17+24) очко в 45 играх.
«Не было такого, чтобы мы начали переговоры, а потом прекратили и сказали «Трактору» категоричное нет. Мы с клубом еще не общались ни по одному игроку.
У генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова заканчивается контракт, поэтому, как я понимаю, в этом дело. Если бы Максим Шабанов был задрафтован, тогда мы бы понимали, куда едем.
Интерес со стороны клубов НХЛ действительно есть, но Шабанов не поедет лишь бы куда-то уехать. Как в случае с Цыплаковым, если в команде есть место, тогда Максим будет принимать решение. И сейчас нет категоричности, что он сто процентов уедет.
Та же ситуация с Виталием Кравцовым. Нет стопроцентного решения, что он возвращается за океан. Думаю, что информацию об уходе этих игроков распространяют люди, которые специально хотят создать неблагоприятную ситуацию в «Тракторе».
Определенность уже будет в конце сезона. Бывает, что планируем одно, а потом кто-то передумает. В свое время я привозил Владимиру Ткачеву майку «Монреаля» с его фамилий, мы согласились, но еще не подписали контракт.
В итоге главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов разговаривал с ним порядка трех часов и убедил его остаться в Казани. Поэтому все в этой жизни меняется и непонятно, почему люди, которые распространяют эту информацию, принимают решение за игроков», – сказал агент Александр Черных.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий