Ковальчук о Кузнецове: «Такой игрок – огромный плюс для КХЛ. Нужно использовать его в различных роликах, устраивать мастер-классы. Любому человеку нужно время на адаптацию, до травмы он набрал ход»

Илья Ковальчук оценил значение Евгения Кузнецова для Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Как Евгений Кузнецов вписался в КХЛ после возвращения из НХЛ? Лично ваши ожидания от его игры оправдываются?

– Такой игрок – огромный плюс для КХЛ. Считаю, что нужно еще больше раскручивать тот факт, что Кузнецов играет в России: использовать его в различных роликах, устраивать мастер-классы для молодых пацанов.

Молодежь его знает, помнит и хочет видеть рядом, чтобы пообщаться. Что касается его игры, любому человеку, приезжающему в новый чемпионат, нужно время на адаптацию. Сейчас, до травмы, он набрал ход.

У них была отличная связка с Демидовым . Странно, что их не так часто ставят вместе. Но когда они играют вместе, это очень ярко, – сказал бывший игрок сборной России.