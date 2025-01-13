Андрей Разин высказался о словах Ильи Ковальчука про пиво для восстановления.

– Илья Ковальчук назвал пиво напитком для восстановления. Согласны с ним?

– Все упирается в количество. Одна-две бутылки – это нормально. Я особо пиво не пью. Люблю его пить, когда хочется. На отдыхе, когда жарко, после хорошей тренировки или когда вышел из баньки. А есть хоккеисты, которые не останавливаются на одной-двух бутылках.

Возьмите мое поколение. Ящиком иногда дело не заканчивалось! Пьянка – это не восстановление. То, что Ковальчук до сих пор держит себя в очень хорошей форме, означает, что пиво ему действительно хорошо помогает.

– Помните хоккеистов, которые проиграли борьбу со стаканом?

– Таких примеров очень много. И их больше, чем обратных: когда малоталантливые хоккеисты добивались успехов своим трудом. Необязательно, кстати, стакан губил людей. Казино, ставки – были другие способы запустить свою карьеру не туда, – сказал главный тренер «Металлурга».