Разин о пиве как напитке для восстановления хоккеистов: «1-2 бутылки – нормально. Но у моего поколения ящиком иногда дело не заканчивалось! Пьянка – это не восстановление»
– Илья Ковальчук назвал пиво напитком для восстановления. Согласны с ним?
– Все упирается в количество. Одна-две бутылки – это нормально. Я особо пиво не пью. Люблю его пить, когда хочется. На отдыхе, когда жарко, после хорошей тренировки или когда вышел из баньки. А есть хоккеисты, которые не останавливаются на одной-двух бутылках.
Возьмите мое поколение. Ящиком иногда дело не заканчивалось! Пьянка – это не восстановление. То, что Ковальчук до сих пор держит себя в очень хорошей форме, означает, что пиво ему действительно хорошо помогает.
– Помните хоккеистов, которые проиграли борьбу со стаканом?
– Таких примеров очень много. И их больше, чем обратных: когда малоталантливые хоккеисты добивались успехов своим трудом. Необязательно, кстати, стакан губил людей. Казино, ставки – были другие способы запустить свою карьеру не туда, – сказал главный тренер «Металлурга».
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