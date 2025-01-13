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  • Сергей Федоров: «Не думаю, что меня с моими 3 годами можно сравнивать с великими советскими тренерами. Карьера игрока у меня была длинной, я сделал выбор в пользу семьи»
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Сергей Федоров: «Не думаю, что меня с моими 3 годами можно сравнивать с великими советскими тренерами. Карьера игрока у меня была длинной, я сделал выбор в пользу семьи»

Сергей Федоров считает неправильным сравнивать себя с Анатолием Тарасовым.

55‑летний специалист возглавлял ЦСКА с июля 2021 по май 2024 года. Под его руководством армейцы два раза подряд выиграли Кубок Гагарина (2022, 2023), а Федоров дважды был признан лучшим тренером сезона в КХЛ.

– По поводу выгорания хочется заметить, что Анатолий Тарасов, который многократно приводил армейцев к званию чемпионов СССР, закончил тренировать как раз в 55 лет.

– Ну, во-первых, Тарасов очень рано начал тренировать, и не думаю, что меня с моими тремя годами можно сравнивать с великими советскими тренерами. У меня карьера игрока была достаточно длинной. Я просто сделал выбор в пользу семьи, поскольку я видел радостные лица в семье после побед.

Не будем забывать, что до этого 10 лет я был в ЦСКА менеджером, а это тоже постоянные заботы, мысли, засыпаешь и просыпаешься с одним и тем же, а еще и звонки 24 часа, – сказал бывший игрок клубов НХЛ и экс-тренер ЦСКА Сергей Федоров.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
ТАСС
logoСергей Федоров
logoАнатолий Тарасов
logoЦСКА
logoКХЛ
чемпионат СССР
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