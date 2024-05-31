Фетисов о Федорове: «Он хочет отдохнуть. Построил дом, растит детей, получает удовольствие. Никто не выигрывал в плей-офф 3 раза подряд»

Вячеслав Фетисов рассказал, чем занимается Сергей Федоров.

54-летний специалист покинул пост главного тренера ЦСКА после истечения срока контракта. Он дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе армейского клуба.

«Я разговаривал совсем недавно с ним – он получает удовольствие от детей, растит их, дом построил. Он обалденный папа, мы это тоже знаем. Он сказал, что хочет отдохнуть.

Сергей Федоров – мой друг, из-за него я смотрел на ЦСКА, который он тренировал. Мы переписывались, обменивались мнениями, я ему что-то подсказывал.

Он очень хороший человек, высокопрофессиональный. Изначально я видел в нем тренера, потому что, помимо того, что он самый обученный, универсальный хоккеист за всю историю, у него аналитический склад ума.

Было понятно, что из него может получиться тренер, тут нужно было только его желание. Так совпало, и как раз он свой талант воплотил в две победы подряд.

В истории три раза подряд никто в хоккее плей-офф не выигрывал, если исключить лохматые годы. Тут играет роль психология игроков: непросто два года подряд выступать на высочайшем психологическом уровне, с таким психологическим давлением, иметь короткий отпуск.

Нужно понимать, что это тяжелейшая задача для любого тренера, каким бы он ни был крутым. Да, что-то не получилось, плюс проблема с вратарем. Тем не менее, мне кажется, ему не стыдно за свою работу.

Сергей – очень скромный парень, старается быть непубличным, даже будучи тренером чемпионов», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.