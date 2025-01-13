Зубов о «Ладе»: «Хочу как тренер достичь того, что я достиг с командой как игрок – взять Кубок»
Павел Зубов стремится выиграть Кубок Гагарина в качестве тренера «Лады».
52-летний специалист становился двукратным чемпионом России в составе тольяттинской команды в качестве игрока.
– Видите, что команда уже готова бороться за плей-офф?
– Хотелось бы, конечно, еще многое подкорректировать, но приходится все делать в игровом процессе, так как сейчас матчи через день. Подправляем какие-то вещи, показываем по видео.
В таком графике нужно восстановление, чтобы команда находилась в хорошей кондиции и играла именно в тот хоккей, в который мы сейчас хотим.
– Что вы лично хотите достичь с этой командой?
– Я хочу достичь как тренер того, что я достиг как игрок с командой. То есть взять Кубок.
– Это уже в долгосрочной перспективе?
– Всему свое время, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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