Зубов о 2:3 от «Куньлуня»: «Волков до последнего держал «Ладу» в серии бросков, но нападающие его не поддержали, без изюма все было с их стороны»
«Первый период провели очень неважно, к сожалению, не вошли в игру. Второй период прошел с нашим преимуществом по владению шайбой и опасным моментам, однако, к сожалению, в створ ворот не попадали, поэтому даже в статистике бросков не отразились эти вещи.
Хорошо накладывали смены, контролировали игру, у соперников были удаления, однако забросили только одну шайбу в большинстве.
Третий период начали неплохо, были моменты, но затем в своей зоне создали комплекс ненужных мероприятий, которые привели к пропущенной шайбе – и соперники сравняли счет. Набрали только одно очко, к сожалению.
Дебют Константина Волкова? Он молодец, хорошо сыграл против своей бывшей команды, мы на это и рассчитывали. До последнего держал команду в серии бросков, но нападающие его не поддержали, без изюма все было с их стороны», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий