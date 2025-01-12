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  • Зубов о 2:3 от «Куньлуня»: «Волков до последнего держал «Ладу» в серии бросков, но нападающие его не поддержали, без изюма все было с их стороны»
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Зубов о 2:3 от «Куньлуня»: «Волков до последнего держал «Ладу» в серии бросков, но нападающие его не поддержали, без изюма все было с их стороны»

Павел Зубов подвел итоги матча «Лады» против «Куньлуня» (2:3 Б).

«Первый период провели очень неважно, к сожалению, не вошли в игру. Второй период прошел с нашим преимуществом по владению шайбой и опасным моментам, однако, к сожалению, в створ ворот не попадали, поэтому даже в статистике бросков не отразились эти вещи.

Хорошо накладывали смены, контролировали игру, у соперников были удаления, однако забросили только одну шайбу в большинстве.

Третий период начали неплохо, были моменты, но затем в своей зоне создали комплекс ненужных мероприятий, которые привели к пропущенной шайбе – и соперники сравняли счет. Набрали только одно очко, к сожалению.

Дебют Константина Волкова? Он молодец, хорошо сыграл против своей бывшей команды, мы на это и рассчитывали. До последнего держал команду в серии бросков, но нападающие его не поддержали, без изюма все было с их стороны», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoЛада
logoКуньлунь Ред Стар
logoКХЛ
logoПавел Зубов
logoКонстантин Волков 1997
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