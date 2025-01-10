Павел Зубов об 1:0 с «Барысом»: «Довольны результатом, но не содержанием игры «Лады». Государев показал, как надо играть. У более взрослых ребят столько детских ошибок, что ни в какие ворота»

Павел Зубов оценил победу «Лады» над «Барысом» (1:0).

«Довольны результатом игры, но не ее содержанием. Замена по ходу второго периода Никиты Михайлова на Александра Государева связана с игровой составляющей. Настрой у Александра был с первых смен, держал шайбу, создавал моменты. Парень показал, как надо играть. Остальные более взрослые ребята совершали столько детских и невынужденных ошибок, что это ни в какие ворота.

По сравнению с предыдущим матчем против «Барыса » есть много вопросов по физическому состоянию, видимо, пять игр на выезде через день и новогодний перерыв без тренировок накладывают свой отпечаток, будем исправлять», – сказал и. о. тренера «Лады».