Павел Зубов об 1:0 с «Барысом»: «Довольны результатом, но не содержанием игры «Лады». Государев показал, как надо играть. У более взрослых ребят столько детских ошибок, что ни в какие ворота»
Павел Зубов оценил победу «Лады» над «Барысом» (1:0).
«Довольны результатом игры, но не ее содержанием. Замена по ходу второго периода Никиты Михайлова на Александра Государева связана с игровой составляющей. Настрой у Александра был с первых смен, держал шайбу, создавал моменты. Парень показал, как надо играть. Остальные более взрослые ребята совершали столько детских и невынужденных ошибок, что это ни в какие ворота.
По сравнению с предыдущим матчем против «Барыса» есть много вопросов по физическому состоянию, видимо, пять игр на выезде через день и новогодний перерыв без тренировок накладывают свой отпечаток, будем исправлять», – сказал и. о. тренера «Лады».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем