Зубов о 0:5 от «Трактора»: «Первая игра за последнее время, когда шансов у нас не было. Проиграли по скорости, движению. На одно наше действие у соперника было три»
Павел Зубов высказался после матча против «Трактора» (0:5).
«К сожалению, праздник (Рождества) был омрачен таким результатом. Сегодня по скорости проиграли совсем. По движению, по принятию решений. В этом плане соперник был лучше.
На наше одно действие у соперника было три. Такая медленная игра и привела к такому результату.
Первая игра за последнее время, когда шансов у нас не было. Бывает такое. Сейчас приедем, отдохнем, разберемся.
Эмоционально перегореть не могли, физически тоже… Но мы не успевали сегодня за тем, что предложил «Трактор», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем