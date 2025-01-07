Зубов о 0:5 от «Трактора»: «Первая игра за последнее время, когда шансов у нас не было. Проиграли по скорости, движению. На одно наше действие у соперника было три»

Павел Зубов высказался после матча против «Трактора» (0:5).

«К сожалению, праздник (Рождества) был омрачен таким результатом. Сегодня по скорости проиграли совсем. По движению, по принятию решений. В этом плане соперник был лучше.

На наше одно действие у соперника было три. Такая медленная игра и привела к такому результату.

Первая игра за последнее время, когда шансов у нас не было. Бывает такое. Сейчас приедем, отдохнем, разберемся.

Эмоционально перегореть не могли, физически тоже… Но мы не успевали сегодня за тем, что предложил «Трактор », – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов .