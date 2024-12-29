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Кузнецов о СКА: «Задача – выиграть Кубок Гагарина. Другой результат будет считаться неудовлетворительным, коллектив собран сильнейший»

Евгений Кузнецов назвал выигрыш Кубка Гагарина задачей СКА.

Команда под руководством Романа Ротенберга находится на 4-й позиции в таблице Западной конференции.

– Что ждете от нынешнего сезона и от себя в этом чемпионате?

– От себя хочется ожидать лучшего и стараться помогать команде.

От команды в целом – у нас задача выиграть Кубок, и для нас другой любой результат будет считаться неудовлетворительным, потому что коллектив собран сильнейший.

Все условия для нас создали, чтобы мы могли полностью отдаваться делу.

Нужно понимать, какая ответственность на нас лежит, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСКА
logoСпорт-Экспресс
logoКубок Гагарина
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logoЕвгений Кузнецов
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