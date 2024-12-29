Кузнецов о КХЛ: «Все, что я 11 лет делал в НХЛ, здесь не работает. Когда там дают выходной – ты молчишь полдня. Здесь есть время отдохнуть, и в этом проблема, чтобы держать себя в темпе»
В этом сезоне нападающий выступает за СКА. Хоккеист вернулся в КХЛ после 11 сезонов в НХЛ.
– В чем главное отличие североамериканского хоккея от российского?
– В принципе все, что я 11 лет делал там, здесь не работает. Как готовишься к матчам, тренировкам, сама игра – все это сильно отличается.
Занимает некоторое время это осознать и перестроиться, потому что все равно многие вещи делаешь уже интуитивно и привык жить в одном ритме.
Например, график - там 15-17 игр за месяц, а здесь бывает 12.
Самая большая разница – это ритм жизни. Он здесь намного медленнее, больше времени отдохнуть и как-то какие-то дела поделать.
Когда играешь в НХЛ, бывают три матча за четыре дня в разных городах. Когда тебе дают выходной, ты молчишь полдня.
А здесь есть время выдохнуть, потренироваться, подготовиться, и в этом заключается, наверное, самая большая, можно сказать, проблема, чтобы себя держать в темпе и поймать вот этот ритм, – сказал Евгений Кузнецов.
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