Купер о Кучерове: «В каждой команде есть элитные хоккеисты. Вы ждете того, кто сделает игру. Мы уже не раз видели, как Куч делает это снова и снова»
Джон Купер высоко оценил игру Никиты Кучерова в этом сезоне НХЛ.
Форвард «Тампы» набрал 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (5:2).
В активе 31-летнего россиянина 62 (20+42) очка в 39 играх в текущем сезоне. Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги.
«В каждой команде есть пара выдающихся, элитных игроков. У нас таких тоже несколько... Это сложно объяснить, потому что вся команда сражается, выкладывается до предела.
И вы ждете того, кто сделает игру. Мы уже не раз видели, как Куч делает это снова и снова», – сказал главный тренер «Тампы».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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