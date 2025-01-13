Купер о Кучерове: «В каждой команде есть элитные хоккеисты. Вы ждете того, кто сделает игру. Мы уже не раз видели, как Куч делает это снова и снова»

Джон Купер высоко оценил игру Никиты Кучерова в этом сезоне НХЛ.

Форвард «Тампы» набрал 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом » (5:2).

В активе 31-летнего россиянина 62 (20+42) очка в 39 играх в текущем сезоне. Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги.

«В каждой команде есть пара выдающихся, элитных игроков. У нас таких тоже несколько... Это сложно объяснить, потому что вся команда сражается, выкладывается до предела.

И вы ждете того, кто сделает игру. Мы уже не раз видели, как Куч делает это снова и снова», – сказал главный тренер «Тампы ».