4 игрока «Тампы» (Пойнт, Генцел, Кучеров, Хэйгл) забросили по 20+ шайб за половину сезона. Это 1-й такой случай в НХЛ за 29 лет
4 игрока «Тампы» забросили по 20+ шайб за половину сезона.
«Лайтнинг» обыграли «Питтсбург» (5:2) в своем 41-м матче в текущем регулярном чемпионате НХЛ.
В этой игре отметки 20 шайб за сезон достигли форварды «молний» Никита Кучеров (20 в 39 играх) и Брэндон Хэйгл (20 в 41). Ранее ее пересекли форварды Брэйден Пойнт (25 в 37) и Джейк Генцел (21 в 41).
«Тампа» стала первой командой лиги за 29 лет с 4 игроками с 20+ шайбами после 41 матча. В сезоне-1995/96 такое достижение удалось «Питтсбургу» (отличились Марио Лемье, Яромир Ягр, Петр Недвед и Томас Сандстрем).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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