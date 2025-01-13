Кучеров с 2+1, Готье с 1-м дублем в карьере и Дорофеев с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Никита Кучеров, Каттер Готье и Павел Дорофеев – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Вегаса » Павел Дорофеев с 3 (2+1) очками в матче с «Миннесотой» (4:1). Россиянин повторил личный рекорд результативности за сезон – 24 (16+8) очка в 43 играх.

Вторая звезда – форвард «Анахайма » Каттер Готье с дублем в ворота «Каролины» (3:2 ОТ). Американец впервые в лиге забросил 2 шайбы за матч, в том числе отличившись в овертайме.

Первая звезда – форвард «Тампы » Никита Кучеров с 3 (2+1) очками в матче с «Питтсбургом» (5:2). Россиянин в 10-й раз за карьеру в лиге достиг отметки 20 шайб за сезон.