Кучеров с 2+1, Готье с 1-м дублем в карьере и Дорофеев с 2+1 – звезды дня в НХЛ
Никита Кучеров, Каттер Готье и Павел Дорофеев – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Вегаса» Павел Дорофеев с 3 (2+1) очками в матче с «Миннесотой» (4:1). Россиянин повторил личный рекорд результативности за сезон – 24 (16+8) очка в 43 играх.
Вторая звезда – форвард «Анахайма» Каттер Готье с дублем в ворота «Каролины» (3:2 ОТ). Американец впервые в лиге забросил 2 шайбы за матч, в том числе отличившись в овертайме.
Первая звезда – форвард «Тампы» Никита Кучеров с 3 (2+1) очками в матче с «Питтсбургом» (5:2). Россиянин в 10-й раз за карьеру в лиге достиг отметки 20 шайб за сезон.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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